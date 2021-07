Jennifer Lopez e Ben Affleck: l’amore più fotografato di Hollywood (Di giovedì 8 luglio 2021) A ogni nuova foto – che esce con sorprendente regolare cadenza -il vecchio motto latino si ripresenta nelle orecchie. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Se non ti viene richiesta, la tua giustificazione ha il sapore di un’ammissione che c’è qualcosa da nascondere. E più va avanti, più il motto latino sembra calzare a pennello alla storia d’amore sbandierata ai quattro venti di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Jennifer Lopez e Ben Affleck: ennesima foto insieme per far vedere che si amano. Ma non è un po’ troppo? Un’amore vissuto costantemente sotto i riflettori. Foto Ipa Il ritorno ... Leggi su amica (Di giovedì 8 luglio 2021) A ogni nuova foto – che esce con sorprendente regolare cadenza -il vecchio motto latino si ripresenta nelle orecchie. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Se non ti viene richiesta, la tua giustificazione ha il sapore di un’ammissione che c’è qualcosa da nascondere. E più va avanti, più il motto latino sembra calzare a pennello alla storia d’amore sbandierata ai quattro venti die Bene Ben: ennesima foto insieme per far vedere che si amano. Ma non è un po’ troppo? Un’amore vissuto costantemente sotto i riflettori. Foto Ipa Il ritorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez 5 coppie di attori sposati sia sul set che nella realtà MARC ANTHONY E JENNIFER LOPEZ IN EL CANTANTE Dopo essere stati amici di lunga data, i due si sono scoperti innamorati. Si sono sposati e hanno avuto i due gemelli Maximilian ed Emme , nati nel 2008. ...

Jennifer Lopez, il backstage della realizzazione di Cambia El Paso con Rauw Alejandro Cambia El Paso è il titolo del nuovo duetto di Jennifer Lopez , cantante, attrice, ballerina, modella e imprenditrice. Nelle scorse ore la voce di Waiting For Tonight ha mostrato il backstage della realizzazione del brano che vanta la presenza di ...

Jennifer Lopez e l’amore ritrovato con Ben Affleck: «Mai stata meglio» Vanity Fair Italia Jennifer Lopez senza trucco sui social, la star è irriconoscibile (VIDEO) In un breve video pubblicato dal fidanzato Casper Smart, Jennifer Lopez è immortalata in un momento di intimità casalinga. Capelli raccolti sul capo e occhiaie in evidenza, l’attrice è molto più vicin ...

Ben Affleck alla conquista dei figli di JLo: li porta a fare shopping… ma il negozio è chiuso Jennifer Lopez e Ben Affleck sono partiti per la lussuosa tenuta della cantante per trascorre là il 4 luglio, festa nazionale degli Stati Uniti. Le cose tra i due, questa volta, stanno funzionando e l ...

