Javier Bardem star del film per bambini Lyle, Lyle Crocodile (Di giovedì 8 luglio 2021) L'attore Javier Bardem sarà il protagonista del film Lyle, Lyle Crocodile che potrà contare sulle musiche composte da Pasek & Paul. Javier Bardem sarà il protagonista di Lyle, Lyle Crocodile, film ispirato all'amato libro per bambini scritto da Bernard Waber. L'opera originale è stata scritta nel 1965 e l'adattamento cinematograffico dovrebbe arrivare nelle sale americane il 22 luglio 2022. Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) L'attoresarà il protagonista delche potrà contare sulle musiche composte da Pasek & Paul.sarà il protagonista diispirato all'amato libro perscritto da Bernard Waber. L'opera originale è stata scritta nel 1965 e l'adattamento cinematograffico dovrebbe arrivare nelle sale americane il 22 luglio 2022. Il ...

Advertising

francadc : @iosonoestanca È letteralmente la stessa cosa che dico di me e Javier Bardem. Purtroppo devo state nell'ombra perch… - ciccarema : Mourinho non ha visto All or Nothing Javier Bardem non guarda i suoi film perché si odia Ad Angelina Jolie piace… - moonflovers : lo sapete chi è spagnolo? javier bardem. riflettete prima di scrivere 'mi va bene se vince la spagna'. - beppa_giosef : @luisaMononoke Uno… javier bardem, mica pizza e fichi - IsaeChia : Somiglianza tra Antonino Spinalbese e Javier Bardem -