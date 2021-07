Italia, Zoff: «Questa Nazionale aiuterà il Paese a rialzarsi» (Di giovedì 8 luglio 2021) Dino Zoff ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini e dal valore che sta avendo a livello sociale Dino Zoff, campione di tutto con la maglia dell’Italia, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini e del valore che avrà per il nostro Paese. «Questa Nazionale ricorda la mia, e come allora aiuterà il Pese a rialzarsi. È a volta buona per tornare a vincere l’Europeo. Comunque vada ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. Mancini? È diverso da Bearzot ma è riuscito a creare una squadra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Dinoha parlato delladi Roberto Mancini e dal valore che sta avendo a livello sociale Dino, campione di tutto con la maglia dell’, in una intervista a Il Messaggero ha parlato delladi Roberto Mancini e del valore che avrà per il nostro. «ricorda la mia, e come allorail Pese a. È a volta buona per tornare a vincere l’Europeo. Comunque vada ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. Mancini? È diverso da Bearzot ma è riuscito a creare una squadra ...

