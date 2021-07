Italia | Verratti | “Rigore Sterling generoso | ma non abbiamo timori su possibile condizionamento”

(Di giovedì 8 luglio 2021) La finale die Inghilterra sarà sicuramente diretta “da un grande arbitro che farà una grande partita. Non penso che si farà condizionare dal tifo e dal fatto che loro giochino in casa. Nonsu questo. Sono arbitri che dirigono in Champions League e sono abituati a tutto ciò”. Lo ha detto Marco, centrocampista degli Azzurri, in conferenza stampa, in previsione della finale di Euro 2020. Sulconcesso agli inglesi nel corso dei tempi supplementariaggiunge: “Diciamo che è stato un. Se fossi stato ...

Lo ha detto Marco, centrocampista degli Azzurri, in conferenza stampa, in previsione della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e. "Sarà una partita difficile , giocheremo in casa loro,...Quando parli del calcio italiano parli di una finalista di un Europeo e tutti i giocatori lo fanno intranne. La maggioranza gioca in Serie A. Se dall'estero non è visto come il ...dal nostro inviato FIRENZE Indispensabile, a tal punto che Roberto Mancini lo ha convocato da infortunato “recuperabile”. Indispensabile, a tal punto che il ct lo ha inserito, ...Da Coverciano, oggi tocca a Marco Verratti intervenire in conferenza stampa dal ritiro ... In questo percorso abbiamo ritrovato il posto dove l'Italia deve stare sempre". Sul percorso fatto "A volte ...