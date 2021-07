Italia-Spagna, nuove minacce di morte per Morata. Finalmente la reazione: “Ora basta!” (Di giovedì 8 luglio 2021) Una situazione che è diventata insostenibile per lo sportivo e la moglie. Per loro è ora di smetterla con quegli stupidi insulti. Álvaro Borja Morata Martín è un calciatore spagnolo che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 luglio 2021) Una situazione che è diventata insostenibile per lo sportivo e la moglie. Per loro è ora di smetterla con quegli stupidi insulti. Álvaro BorjaMartín è un calciatore spagnolo che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Coninews : ???? FIESTA TRICOLORE ???? A Wembley l'Italia supera la Spagna dopo i calci di rigore e vola in FINALEEEEEEEEE! ??????… - Gianni90 : RT @ISentinellidi: #Londra, i tifosi di #Italia e #Spagna intonano insieme #BellaCiao prima di entrare a #Wembley, regalandoci un momento d… - devoproprio2 : RT @chetempochefa: Spero che gli azzurri possano fare un'altra bella prestazione in finale, cercando di vincere il trofeo. Non sarà un bene… -