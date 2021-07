Italia-Spagna, Mario Sconcerti: “Mancini piace alla fortuna. La Spagna ha giocato meglio, ma…” (Di giovedì 8 luglio 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti degli azzurri dopo Italia-Spagna. Le parole di Mario Sconcerti “È stata una partita grandiosa e sbagliata, ormai storica, ma quando siamo andati ai rigori mi sono sentito sicuro. Mancini piace alla fortuna. Essa non è stata molto benevola, siamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato il giornalista: facendo delle dichiarazioni nei confronti degli azzurri dopo. Le parole di“È stata una partita grandiosa e sbagliata, ormai storica, ma quando siamo andati ai rigori mi sono sentito sicuro.. Essa non è stata molto benevola, siamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - pepo1913 : RT @ISentinellidi: #Londra, i tifosi di #Italia e #Spagna intonano insieme #BellaCiao prima di entrare a #Wembley, regalandoci un momento d… - infoitsport : Italia-Spagna, omaggio a Raffaella Carrà: a Wembley risuona ‘A far l’amore comincia tu’ -