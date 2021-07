Italia, promessa mantenuta: Azzurri in finale, Spinazzola sarà a Londra (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Italia ha mantenuto la promessa fatta a Spinazzola arrivando in finale. Il terzino volerà ora a Londra L’Italia ha mantenuto la promessa fatta a Spinazzola prima che l’esterno lasciasse il ritiro per volare in Finlandia a operarsi. Gli Azzurri hanno battuto la Spagna e hanno conquistato la finale di Euro 2020. Ogni promessa è debito e quindi ora tocca al calciatore della Roma fare la sua parte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Spinazzola ora raggiungerà la squadra per vivere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ha mantenuto lafatta aarrivando in. Il terzino volerà ora aL’ha mantenuto lafatta aprima che l’esterno lasciasse il ritiro per volare in Finlandia a operarsi. Glihanno battuto la Spagna e hanno conquistato ladi Euro 2020. Ogniè debito e quindi ora tocca al calciatore della Roma fare la sua parte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,ora raggiungerà la squadra per vivere ...

Advertising

Latrinaeuropa : RT @gabrillasarti2: Ma la UE dice che dipende dalla posizione, si posiziona in Italia apposta ???? Giorgia Meloni contro Ocean Viking: 'Vuole… - gabrillasarti2 : Ma la UE dice che dipende dalla posizione, si posiziona in Italia apposta ???? Giorgia Meloni contro Ocean Viking: 'V… - MaurizioTorchi2 : RT @e_cavagna: Giorgia Meloni contro Ocean Viking: 'Vuole sbarcare in Italia con 600 migranti illegali? È una nave francese, vada a Marsigl… - e_cavagna : Giorgia Meloni contro Ocean Viking: 'Vuole sbarcare in Italia con 600 migranti illegali? È una nave francese, vada… - G_Chinellato : Ma allora è vero che l'Italia è considerata la pattumiera d'Europa Orban in casa sua si fa rispettare e noi?Vadano… -