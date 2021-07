Italia-Inghilterra, le quote dei bookmakers per le scommesse. Padroni di casa favoriti (Di giovedì 8 luglio 2021) Sale l’attesa per la finale di Euro 2020. L’Italia si prepara a sfidare l’Inghilterra il prossimo 11 luglio, data in cui si terrà l’ultimo atto di un emozionante torneo che potrebbe regalare un nuovo trofeo al Bel Paese. Alla vigilia del match di Wembley (Londra/Inghilterra) sono i Padroni di casa ad avere il favore del pronostico. Gli scommettitori sembrerebbero orientati sui britannici che, lo ricordiamo, non hanno mai vinto il campionato europeo. L’Italia, reduce dal successo ai rigori contro la Spagna di martedì sera, ha l’occasione di firmare il secondo titolo continentale. Dobbiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Sale l’attesa per la finale di Euro 2020. L’si prepara a sfidare l’il prossimo 11 luglio, data in cui si terrà l’ultimo atto di un emozionante torneo che potrebbe regalare un nuovo trofeo al Bel Paese. Alla vigilia del match di Wembley (Londra/) sono idiad avere il favore del pronostico. Gli scommettitori sembrerebbero orientati sui britannici che, lo ricordiamo, non hanno mai vinto il campionato europeo. L’, reduce dal successo ai rigori contro la Spagna di martedì sera, ha l’occasione di firmare il secondo titolo continentale. Dobbiamo ...

