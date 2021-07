Advertising

LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - DiMarzio : #Euro2020 | #Verratti: '#Bonucci e #Chiellini migliorano col tempo, sono due fenomeni' - aagulla_espn : Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insign… - sportli26181512 : Italia, #Chiellini: 'Sognavamo la finale dell'Europeo da tre anni': A pochi giorni dalla sfida all'Inghilterra parl… - DonaldinhoMAGA : @chiellini Forza Italia!!!!! ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Chiellini

...di Euro 2020 trae Inghilterra in programma domenica 11 luglio a Wembley alle ore 21. A pochi giorni dalla sfida contro la nazionale di Southgate, il capitano degli Azzurri Giorgio...Il capitano dell', Giorgio, in un video pubblicato sui social dalla Nazionale, ha parlato della finale di Euro 2020 contro l' Inghilterra : 'Si sta avvicinando quello che abbiamo sognato in questi ...Giorgio Chiellini ha parlato delle partite con Belgio e Spagna, che hanno permesso all’Italia di arrivare in finale con l’Inghilterra La finale con l’Inghilterra, le sfide con Belgio e Spagna e molto ...La finale non so come finirà, vedendo come ha giocato l’Italia sono molto fiducioso”. Tra i principali punti di forza della Nazionale c’è la difesa. Negli ultimi giorni si è parlato molto della coppia ...