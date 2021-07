Islanda | testata la settimana lavorativa di 4 giorni | “Successo travolgente” Su la produttività | giù lo stress

(Di giovedì 8 luglio 2021) I test si sono svolti tra il 2015 e il 2019, e a partecipare sono stati i dipendenti di scuole materne, uffici, fornitori di servizi sociali e ospedali. La conclusione: un “”. Lo definiscono così i ricercatori del think tank britannico Autonomy e dell’Associazione per la democrazia sostenibile (Alda) l’esperimento che si è svolto indove 2500 dipendenti hanno provato gli effetti di unadi quattro, in cui sono stati pagati lo stesso importo per orari più brevi. Molti di loro sono passati da unadi 40 ore a ...

L'ha condotto il test più grande al mondo su una settimana lavorativa più corta. Un vero successo... uno studio di design con sede a Milano e uffici a New York e in, a Reykjavik. Lo studio è ... Tutto questo lo affrontiamo rispettando in pieno la tradizione della, rendendola ancora più ...Eppure servirebbero opportunità di lavoro per tutti e forse nuovi lavori. E mentre si pensa a come e se mantenere lo smartworking (con la ricaduta sull'indotto che viveva del lavoro negli uffici) anco ...L’Islanda ha ridotto la settimana lavorativa e la produttività è aumentata, oppure è rimasta stabile. I risultati dello studio stanno consentendo ai sindacati islandesi di rinegoziare i contratti di l ...