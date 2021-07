Iraq, il ruolo dell’Italia tra Is e milizie sciite (Di giovedì 8 luglio 2021) Il contesto sul campo in Iraq e Siria sta diventando un “major challenge”, come lo chiama commentandolo discretamente una fonte militare statunitense. Grande sfida di cui “è parte anche l’Italia”, che sulla sponda orientale del Mediterraneo allargato ha parte dei propri interessi nazionali — e delle missioni militari all’estero. Per esempio, tra pochi mesi i militari italiani prenderanno il controllo della missione anti-terrorismo della Nato in Iraq che ha sede a Baghdad, dove anche in questi giorni le milizie sciite irachene sfogano il loro interesse nel mantenere costante e continuo il livello di ingaggio armato contro ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 luglio 2021) Il contesto sul campo ine Siria sta diventando un “major challenge”, come lo chiama commentandolo discretamente una fonte militare statunitense. Grande sfida di cui “è parte anche l’Italia”, che sulla sponda orientale del Mediterraneo allargato ha parte dei propri interessi nazionali — e delle missioni militari all’estero. Per esempio, tra pochi mesi i militari italiani prenderanno il controllo della missione anti-terrorismo della Nato inche ha sede a Baghdad, dove anche in questi giorni leirachene sfogano il loro interesse nel mantenere costante e continuo il livello di ingaggio armato contro ...

