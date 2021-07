Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Interspac, Cottarelli: «Novità attese a breve, percorso ancora lungo»: A margine della serata… - LuigiBevilacq17 : RT @franvanni: Fra un’ora Interspac, la società di Carlo Cottarelli che vuole portare l’azionariato popolare all’Inter, annuncerà tre nuovi… - luca7goldenwing : RT @franvanni: Fra un’ora Interspac, la società di Carlo Cottarelli che vuole portare l’azionariato popolare all’Inter, annuncerà tre nuovi… - Bubu_Inter : RT @franvanni: Fra un’ora Interspac, la società di Carlo Cottarelli che vuole portare l’azionariato popolare all’Inter, annuncerà tre nuovi… - EvaAProvenzano : RT @franvanni: Fra un’ora Interspac, la società di Carlo Cottarelli che vuole portare l’azionariato popolare all’Inter, annuncerà tre nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Interspac Cottarelli

Agenzia ANSA

Spread the love L'iniziativa di azionariato popolare,, promossa da Carlo...Quando ci saranno i risultati ci vorrà tempo per elaborarli, attorno al 20 si saprà qualcosa": Carlospiega i progressi legati ade all'azionariato popolare per il club ...A margine della serata Internight organizzata da First, Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha spiegato i progressi legati al progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro. Cottarelli ...Interspac, procede il progetto messo in piedi da diversi tifosi vip nerazzurri capeggiati da Carlo Cottarelli per entrare in società Interspac, procede il progetto messo in piedi da diversi tifosi vip ...