Inter, non solo Esposito al Basilea anche Males (Di giovedì 8 luglio 2021) Affari di mercato tra Inter e Basilea Asse di mercato caldo quello tra Inter e Basilea. I due club oltre all’operazione Esposito, in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e contro-riscatto in favore dei nerazzurri a 10, stanno portando avanti i discorsi per il trasferimento in Svizzera di Males. Il giocatore elvetico rimarrà nel club svizzero in cui ha militato anche nella seconda parte dello scorso campionato: per lui trasferimento a titolo definitivo. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Affari di mercato traAsse di mercato caldo quello tra. I due club oltre all’operazione, in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e contro-riscatto in favore dei nerazzurri a 10, stanno portando avanti i discorsi per il trasferimento in Svizzera di. Il giocatore elvetico rimarrà nel club svizzero in cui ha militatonella seconda parte dello scorso campionato: per lui trasferimento a titolo definitivo. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

ZZiliani : Grande guizzo di #Mourinho nel finale della conferenza-stampa. All’inviato di #Mediaset che tira in ballo #Conte ul… - capuanogio : #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del grup… - FBiasin : 'I giocatori più importanti? Mi è stato detto che resteranno all'#Inter. Abbiamo un grandissimo parco giocatori e d… - diavolisempre : @MerMer98295834 @Alobrasil74 non abbiamo iniziato proprio dopo. anzi abbiamo avuto i preliminari. la scorsa stagion… - Chi_piamo : RT @Riccardiologo: È più facile vincere per poi non pagare gli stipendi (MOURINHO) INTER AFFONDATA -