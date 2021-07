(Di giovedì 8 luglio 2021) L'torna in campo per l'inizio raduno ma cambia anche duee stringe per il nuovo. L'Assemblea degli azionisti che si è svolta oggi tramite videoconferenza (presente anche il ...

Advertising

nmagstars : Inter, nominati ... - sportli26181512 : Inter, nominati due nuovi consiglieri. Sponsor, proseguono le valutazioni: Inter, nominati due nuovi consiglieri. S… - Gazzetta_it : Inter, nominati due nuovi consiglieri. Sponsor, proseguono le valutazioni - AdriBatti : - sportli26181512 : UEFA, nominati i membri dell'Organo di Controllo Finanziario per Club: c'è anche l'ex Inter Bolingbroke: il Comitat… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nominati

La Gazzetta dello Sport

L'torna in campo per l'inizio raduno ma cambia anche due consiglieri e stringe per il nuovo sponsor. L'Assemblea degli azionisti che si è svolta oggi tramite videoconferenza (presente anche il ...Fra i membri della prima camera spicca il nome di Michael Bolingbrok e, noto in Italia per esser stato AD dell'durante l'era Thohir , dal 2014 al 2016.L'inizio di una nuova stagione coincide per l'Inter con il giorno dell'assemblea dei soci ... ha partecipato anche all'assemblea dei soci che ha ratificato il bilancio, la nomina di due nuovi ...Michael Bolingbroke, ex dirigente dell'Inter, ricoprirà un ruolo operativo all'interno dell'UEFA per i controlli dei club e non solo.