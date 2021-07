Inter | Marchetti e Carassai nuovi amministratori indipendenti

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’Assemblea degli Azionisti degli azionisti dell’, che si è svolta oggi tramite videoconferenza, ha approvato le nomine di Carloe Amedeocomenel Consiglio di Amministrazione della società. L’Assemblea degli Azionisti – spiega il club nerazzurro in una nota – ha, inoltre, approvato in sede straordinaria alcune modifiche allo statuto della L'articolo

...il ritiro dell'ed è anche stata convocata un'assemblea dei soci straordinaria . Motivo? Verrà formalizzato l'ingresso di due nuovi consiglieri di amministrazione indipendenti: Carloe ......04 Serie A Salernitana:amministratore e trust per iscriversi in A 25/06/2021 A 22:04 Calciomercato 2020 - 2021 Juventus prigioniera di Ronaldo.: piace Lazzari 25/06/2021 A 06:27