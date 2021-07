Inter | inizia l’era Suning-Oaktree | si è svolta stamattina l’assemblea degli azionisti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Una notizia nell’aria da tempo, ma solo ora ufficiale: è partita quest’oggi ufficialmentedi coesistenza frae il fondo. Questa mattina infatti si èin videoconferenza: al suono sono state votate e approvate le modifiche dello statuto che agevolerebbero l’eventuale inserimento del fondo nella scalata alle quote societarie ed è stata anche approvata la nomina nel Consiglio di Amministrazione del club di Carlo Marchetti e Amedeo Carassai come Amministratori Indipendenti. Di seguito il comunicato ...

Una notizia nell'aria da tempo, ma solo ora ufficiale: è partita quest'oggi ufficialmente l'era di coesistenza fra Suning e il fondo Oaktree. Questa mattina infatti si è svolta in videoconferenza ...
La conferenza stampa ieri a San Siro, prima della cena ad Appiano Gentile con Beppe Marotta e Piero Ausilio. Simone Inzaghi ha dormito ad Appiano Gentile per farsi trovare pronto al primo giorno di ri ...