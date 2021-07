Inter, 1° giorno di lavoro. Ad Appiano tamponi e seduta. E Inzaghi dorme alla Pinetina (Di giovedì 8 luglio 2021) Simone Inzaghi nel dubbio ha dormito alla Pinetina, pronto ad accogliere i suoi giocatori per il primo giorno di scuola. Dalle 9 sono iniziati gli arrivi dei giocatori. Via con l'immancabile tornata ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Simonenel dubbio ha dormito, pronto ad accogliere i suoi giocatori per il primodi scuola. Dalle 9 sono iniziati gli arrivi dei giocatori. Via con l'immancabile tornata ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - Glongari : #PSG per #Hakimi sarà martedì il giorno delle visite mediche con il suo nuovo club. Trattativa chiusa con l’#Inter… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - cippiriddu : Se ripenso al racconto del primo giorno di ritiro dell'Inter di Conte in attesa di Vidal l'anno scorso un po' di ma… - elliott_il : RT @anti_calcio: L’Inter è passata da 170 milioni a 365 di fatturato. Ha preso Conte, Eriksen e Lukaku. Firma ogni giorno sponsor da decine… -