Instagram stories a pagamento, l'ultima novità in arrivo: cos'è e come funziona l'aggiornamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Exclusive stories, è questo il nome dell'ultima novità partorita in ambiente social. In modo particolare è Instagram, il social basato per lo più sulle immagini a lanciare quest'ultima novità. Con le exclusive stories-novità ancora in fase di lavorazione- verrebbe data agli utenti la possibilità di rendere a pagamento le proprie stories- foto e video brevi della durata di 24ore- e destinarle così ad una cerchia ristretta di persone iscritte alle apposite liste di distribuzione. Leggi anche: Foto intime sui social, attenti alle ...

