Inghilterra-Italia | Mattarella in tribuna ci rimanda alla storica finale dell’82 con ‘il tre’ mimato da Pertini

Oltre che per la sua prestigiosa storia politica, ed una straordinaria carica umanitaria, tra i ricordi più belli che ci legano al mandato Presidenziale del 'partigiano-Presidente', è l'entusiasmo con il quale, mimando il tre con la mano, quella notte magica dell'11 luglio del 1982 al Santiago Barnabeu di Madrid, Sandro Pertini balzò in piedi al gol di Spillo Altobelli urlando "Ora non ci battono più!". La Nazionale era quella di Bearzot, con Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Collovati, Oriali, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani, ma anche per l'appunto di Altobelli, Causio, Bergomi ed altri. Gli avversari, ancora una volta, era la temutissima Germania…

