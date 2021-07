Inghilterra-Italia, ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domenica a Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente della Repubblica assisterà alla finale del campionato europeo di calcio. Sergio Mattarella sarà in tribuna a Londra,, stadio Wembley, per assistere ad Inghilterra-Italia. Ne dà notizia la presidenza della Repubblica. L'articolo Inghilterra-Italia, ci sarà il presidente della Repubblica <small class="subtitle">Sergio ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilassisterà alla finale del campionato europeo di calcio.in tribuna a Londra,, stadio, per assistere ad. Ne dà notizia la presidenza. L'articolo, ciil ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra… - GoalItalia : A Wembley sarà Italia-Inghilterra ?????????????????? Dovremo prendercela a casa loro ???? - Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - overagaxn : @callvmexaurora si però non è scontato tifare Italia se sei italian*, magari quell* che dicono di sentire più vicin… - kashishrx : RT @sempreciro: La finalissima sarà tra Inghilterra e Italia. Altra sfida nella sfida: quella tra la loro e la nostra Queen. #Inghilterra… -