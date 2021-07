Industria farmaceutica partner strategico del Paese (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non c’è futuro senza salute. Lo ha ribadito il presidente di FarmIndustria, Massimo Scaccabarozzi, aprendo l’assemblea pubblica 2021. “La pandemia ci ha insegnato tante cose, fra le quali quanto siamo fragili e quanto necessaria sia la capacità di prevenire e gestire un’emergenza collettiva. Come? Ridisegnando la salute del futuro, tutti insieme. Non c’è futuro senza salute. La salute – ha sottolineato – implica ricerca, digitalizzazione, robotica avanzata, transizione ecologica, lavoro di qualità, formazione continua e investimento nelle nuove generazioni, coesione sociale. FarmIndustria in questo contesto è stato un tramite utile tra ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non c’è futuro senza salute. Lo ha ribadito il presidente di Farm, Massimo Scaccabarozzi, aprendo l’assemblea pubblica 2021. “La pandemia ci ha insegnato tante cose, fra le quali quanto siamo fragili e quanto necessaria sia la capacità di prevenire e gestire un’emergenza collettiva. Come? Ridisegnando la salute del futuro, tutti insieme. Non c’è futuro senza salute. La salute – ha sottolineato – implica ricerca, digitalizzazione, robotica avanzata, transizione ecologica, lavoro di qualità, formazione continua e investimento nelle nuove generazioni, coesione sociale. Farmin questo contesto è stato un tramite utile tra ...

