(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non c'è futuro senza salute. Lo ha ribadito il presidente di Farm, Massimo Scaccabarozzi, aprendo l'assemblea pubblica 2021. “La pandemia ci ha insegnato tante cose, fra le quali quanto siamo fragili e quanto necessaria sia la capacità di prevenire e gestire un'emergenza collettiva. Come? Ridisegnando la salute del futuro, tutti insieme. Non c'è futuro senza salute. La salute – ha sottolineato – implica ricerca, digitalizzazione, robotica avanzata, transizione ecologica, lavoro di qualità, formazione continua e investimento nelle nuove generazioni, coesione sociale. Farmin questo contesto è stato un tramite utile tra ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Industria farmaceutica partner strategico del Paese - - CorriereCitta : Industria farmaceutica partner strategico del Paese - Tele_Nicosia : Industria farmaceutica partner strategico del Paese - DirettaSicilia : Industria farmaceutica partner strategico del Paese, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Industria farmaceutica partner strategico del Paese - -

Ultime Notizie dalla rete : Industria farmaceutica

Adnkronos

L', quella biotecnologica, quella della produzione di dispositivi biomedici e i servizi sanitari formano uno dei campi ad alto valore che contribuiscono fortemente allo sviluppo ...L'italiana è importante, ha tenuto anche nel 2020, ma ci sono anche ombre se andiamo a vedere l'ammontare delle risorse in ricerca'. La ministra per gli Affari Regionali, ...ROMA (ITALPRESS) – Non c’è futuro senza salute. Lo ha ribadito il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, aprendo l’assemblea pubblica 2021. “La pandemia ci ha insegnato tante cose, fra le ...Il 13 luglio l’appuntamento con l’evento digitale «Life Sciences Pharma & Biotech Summit» organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 24 Ore Eventi ...