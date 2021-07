Inchiesta Mondo di mezzo, assolto l’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno: “Solo fango su di me, finito incubo di 7 anni” (Di giovedì 8 luglio 2021) 8 Luglio 2021 21:25 Consolato Cicciù Foto StrettoWeb / Salvatore Dato E’ stato assolto dall’accusa di corruzione, nell’ambito di uno dei filoni dell’Inchiesta Mondo di mezzo, l’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno l’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto dall’accusa di corruzione dalla Cassazione nell’ambito di uno dei filoni dell’Inchiesta Mondo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) 8 Luglio 2021 21:25 Consolato Cicciù Foto StrettoWeb / Salvatore Dato E’ statodall’accusa di corruzione, nell’ambito di uno dei filoni dell’dididiè statodall’accusa di corruzione dalla Cassazione nell’ambito di uno dei filoni dell’...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto dall'accusa di corruzione dalla Cassazione nell'ambito di uno… - Davjd_S : RT @perchetendenza: 'Cassazione': Perché l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto in Cassazione dall'accusa di corruzione nell'… - claudiagen : RT @Libero_official: L'ex sindaco di #Roma #Alemanno assolto in #Cassazione nell'ambito dell'inchiesta #MondoDiMezzo: rischiava il carcere.… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto dall'accusa di corruzione dalla Cassazione nell'ambito di uno dei fi… - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: L'ex sindaco di #Roma #Alemanno e' stato assolto in #Cassazione dall'accusa di corruzione nell'ambito di uno dei filoni… -