In Lombardia apicoltura riconosciuta per legge come attività essenziale per ambiente | si contano 176 000 alveari

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia apicoltura

gardapost

...partire da venerdì 2 luglio " data che precede di poche ore l'avvio dei saldi in Regione"... Condividi Divertimenti , Lissone: Cia, accordo per polizza innovativa contro rischi ...... Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,, Marche, Molise, Piemonte, ... Un grazie agli sponsor Birra Cimbra, PremiataGuoli, Rossi D'Asiago Distillatori dal 1868,...I produttori apistici in Lombardia sono 7.443 per un totale di 176.442 alveari. “Promuovere l’apicoltura anche in parchi e riserve naturali – ha rimarcato l’assessore Rolfi – significa tutelare ...Roma, 6 lug. (askanews) – Serve un intervento straordinario a favore del comparto apicolo nazionale, in questo senso è positiva la richiesta, avanzata il 5 luglio dalla Commissione politiche agricole ...