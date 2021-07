“In Italia pochi magistrati” | oggi l’allarme dell’Ue Ma la commissione Cartabia ha abbandonato la proposta che avrebbe aumentato i giudici in appello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) LaEuropea è preoccupata per il limitato numero diche ci sono in. Lo ha spiegato Didier Reynders, commissario Ue alla giustizia, presentando in conferenza stampa il rapporto annuale relativo al nostro Paese. “C’è una vera preoccupazione sulle risorse umane nel sistema giudiziariono. Il numero deiresta uno dei più bassi nell’Ue. Ho letto della possibilità di dividere le carriere trae procuratori, ma occorre aumentare i numeri e quindi magari mantenere la possibilità di muoversi da una carriera ad un’altra”, ha detto Reynders. Che ...