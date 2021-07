Immobili: hotel, per Scenari Immobiliari investimenti triplicheranno in 3 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Dopo la pausa dello scorso anno, sono in forte aumento gli investimenti nell'alberghiero italiano. L'Italia è ai primi posti nelle scelte dei grandi operatori internazionali e anche gli investitori italiani guardano con crescente interesse al settore. E' quanto emerso dai lavori di 'Hospitality Forum 2021 – Il sistema Italia', organizzato a Milano da Castello sgr e Scenari Immobiliari. Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, "gli investimenti nell'alberghiero italiano dovrebbero triplicare nel prossimo triennio e toccare i tre miliardi di euro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Dopo la pausa dello scorso anno, sono in forte aumento glinell'alberghiero italiano. L'Italia è ai primi posti nelle scelte dei grandi operatori internazionali e anche gli investitori italiani guardano con crescente interesse al settore. E' quanto emerso dai lavori di 'Hospitality Forum 2021 – Il sistema Italia', organizzato a Milano da Castello sgr eari. Secondo Mario Breglia, presidente diari, "glinell'alberghiero italiano dovrebbero triplicare nel prossimo triennio e toccare i tre miliardi di euro ...

