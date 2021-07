Immobili: hotel, per Scenari Immobiliari investimenti triplicheranno in 3 anni (2) (Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - Il settore alberghiero italiano, secondo il quadro tracciato da Francesco Calia, Cbre hotels, "sta registrando trend di mercato simili agli altri Paesi Europei con una progressiva e lenta ripartenza e buone prospettive per la stagione estiva entrante. I volumi di investimento risultano in calo del 50% circa nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 pre-Covid, dato migliore rispetto alla media Europea del -60%. Questo evidenzia il forte interesse ad investire nel mercato alberghiero italiano con una disponibilità di capitali che è quasi raddoppiata nell'ultimo biennio. La limitata carenza di prodotto e la tradizionale frammentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - Il settore alberghiero italiano, secondo il quadro tracciato da Francesco Calia, Cbres, "sta registrando trend di mercato simili agli altri Paesi Europei con una progressiva e lenta ripartenza e buone prospettive per la stagione estiva entrante. I volumi di investimento risultano in calo del 50% circa nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 pre-Covid, dato migliore rispetto alla media Europea del -60%. Questo evidenzia il forte interesse ad investire nel mercato alberghiero italiano con una disponibilità di capitali che è quasi raddoppiata nell'ultimo biennio. La limitata carenza di prodotto e la tradizionale frammentazione ...

