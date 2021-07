Ilary Blasi lo scatto in costume è pura delizia per gli occhi! FOTO

(Di giovedì 8 luglio 2021) Vediamo insieme una delle immagini che ha pubblicato la bellissima e bravissimasul suo profilo social di Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Come sappiamo ha terminato da qualche settimana il suo impegno con il reality l’Isola dei famosi, ed insieme al marito e ai figli hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Mosca. Stiamo parlando ovviamente die di Francesco Totti, ma nelle ultime ore nelle storie di Instagram ...

MENUETTOit : #Food e #Music: VIDEO Buon cibo | sole e piscina | la giornata relax di Ilary Blasi - ReTwitStorm_ita : “#Sapete cosa mi ha #Detto?”. #Malika #Chalhy #Sbugiardata #Dalla vip. #Soffiata su Ilary Blasi… - _believethat__ : RT @feellikehome_: 'Dopo vent'anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare 'boh, magari s'è mpallato' (Ilary Blasi)… - zazoomblog : Malika Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola” - #Malika… - StraNotizie : Malika, Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Corriere dello Sport

L'unica nota negativa dello scorso anno televisivo è stato ' L'isola dei famosi ', condotto dainsieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che nonostante le aspettative ...Tra le novità del palinsesto autunnale di Canale 5, "Scherzi a parte" con Enrico Papi la domenica sera e il giovedì "Star in the star", nuovo show con. Per quanto riguarda il daytime di ...Elisa Isoardi rompe il silenzio e torna a parlare dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi. Ecco la confessione rilasciata dalla conduttrice ...Prima è arrivata la vittoria al GF Vip di Alfonso Signorini, poi il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. Infine Tommaso è riuscito a condurre un programma tutto suo ...