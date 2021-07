Ilary Blasi, bikini nero e mini-slip: un primo piano proibito, delirio in Sardegna (Di giovedì 8 luglio 2021) Quando Francesco Totti non c'è Ilary Blasi fa ballare i social. E le sue foto in bikini diventano virali. La conduttrice dell'Isola dei famosi è in Sardegna e pubblica un video in bikini nero dove il suo fisico mozzafiato fa impazzire tutti i followers. La Blasi si trova in vacanza a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo, e si mostra in due pezzi. Fisico abbronzato, muscoli e ventre piatto. Nemmeno un filo di pancia e non c'è traccia di photoshop. Tutto reale. Totti non è con la Blasi perché impegnato fuori per motivi di lavoro. Ma ai followers, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Quando Francesco Totti non c'èfa ballare i social. E le sue foto indiventano virali. La conduttrice dell'Isola dei famosi è ine pubblica un video indove il suo fisico mozzafiato fa impazzire tutti i followers. Lasi trova in vacanza a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo, e si mostra in due pezzi. Fisico abbronzato, muscoli e ventre piatto. Nemmeno un filo di pancia e non c'è traccia di photoshop. Tutto reale. Totti non è con laperché impegnato fuori per motivi di lavoro. Ma ai followers, ...

