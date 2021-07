Il Volo | posticipate le date del tour ' 10 Years - Live' Ecco il calendario

Advertising

ilvolosiciliafp : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Il Volo Posticipate al 2022 le date del tour '10 Years – Live' - - ilvolo_Madrid : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Il Volo Posticipate al 2022 le date del tour '10 Years – Live' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Volo Posticipate al 2022 le date del tour '10 Years – Live' - - YolBlog : IL VOLO – Posticipate al 2022 le date del tour “10 Years – Live” -

Ultime Notizie dalla rete : Volo posticipate

Nuovo Sud

Friends & Partners comunica che, alla luce delle vigenti norme, l'intero tour de IL'10 Years - Live' previsto nel 2021 è posticipato al 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Queste le nuove date: 11 giugno 2022 al ...Friends & Partners comunica che, alla luce delle vigenti norme, l'intero tour de IL"10 Years " Live" previsto nel 2021 è posticipato al 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Queste le nuove date: 11 giugno 2022 al ...Friends & Partners comunica che, alla luce delle vigenti norme, l’intero tour de IL VOLO “10 Years – Live” previsto nel 2021 è posticipato ...Friends & Partners comunica che, alla luce delle vigenti norme, l’intero tour de IL VOLO “10 Years – Live” previsto nel 2021 è posticipato al 2022. I biglietti già acquistati in prevendita ...