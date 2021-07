Il tweet omofobo contro il fotoreporter che sta facendo sollevare un putiferio

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Prendilo nel posto dove ti piace. Così godi ancora di più”: è l’altro pomeriggio, martedì 6 luglio, quando Geremia Gaudino, dirigente napoletano di Italia Viva, candidato alle scorse elezioni regionali e ora sostenitore di Bassolino per la corsa a Palazzo San Giacomo, scrive questoin risposta a Stefano Albamonte, undell’Agency Press Photo molto conosciuto e apprezzato in città. Ilha segnato l’apice di una discussione social tra i due innescata da un altro cinguettio del politico originario di Ercolano e che su Twitter si definisce “cattolico, ...

Corriere del Mezzogiorno

E allega un altrodi ieri 6 luglio del candidato di Iv per il consiglio regionale della Campania Geremia Gaudino 'cattolico riformista meridionale' in risposta a Stefano Albamonte: 'Pren*** nel ...... Barilla l', Dolce & Gabbana sinofobici , la Molisana fascista e colonialista . A che serve ... parte la shitstorm, Madame cancella il, va su Instagram , spiega "avevo tanta rabbia da ...Diventa un caso politico lo scontro social tra Geremia Gaudino, coordinatore territoriale di Italia Viva a Torre del Greco e candidato alle ultime regionali in Campania, e il giornalista Stefano Albam ...Le posizioni ufficiali restano le stesse degli ultimi giorni: il Pd a favore del Ddl Zan, Italia Viva e la Lega contro, nonostante i tentativi di depistaggio» Il tweet pieno di indignazione arriva ...