Il senatore del Pd Taricco: "Sul ddl Zan non so come voterò, le critiche della Lega sono serie" (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra meno di una settimana, il 13 luglio 2021, è in programma in Senato la votazione sul ddl Zan. Il disegno di legge contro l'omotransfobia è stato approvato alla Camera lo scorso novembre con i voti di M5S, Pd, Leu e Italia Viva (che all'epoca costituivano la maggioranza di governo), ma a Palazzo Madama l'esito del voto è incerto. come a Montecitorio voteranno sicuramente contro Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma anche negli altri partiti stanno emergendo voci di dissenso: si parla di una trentina di possibili franchi tiratori. Nel Pd, ad esempio, il senatore piemontese Mino Taricco (ex Margherita) ha fatto sapere ...

