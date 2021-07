Il romanzo che racconta la prossima dittatura digitale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 luglio 2021) Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovraiviverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, enon ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni doloree ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmentepiccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritornoa te, e tutte nella stessa sequenza e successione. Friedrich Nietzsche, La gaia scienza Dal Libro degli amanti Una scarpa carminio, la usava per ballare. Il tacco in sughero è smussato. In una giornata di sole, lui le aveva limato anche l’altro, per livellarli. Il lembo del vestito troppo largo penzola da un ramo come una bandiera. Nei giorni di vento sembra un uccello di fuoco. La sua borsa è sul fondo del ...