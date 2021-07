Il rock dei The Zen Circus arriva al Flowers di Collegno, seconda tappa del nuovo tour (Di giovedì 8 luglio 2021) Appuntamento con il live torinese il 10 luglio. Bologna, Gardone Riviera, Pordenone e Milano sono già sold out Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Appuntamento con il live torinese il 10 luglio. Bologna, Gardone Riviera, Pordenone e Milano sono già sold out

Advertising

rosatoeu : Syd Barrett moriva 15 anni fa: dall'Lsd dato al gatto alla malattia, 5 cose che non sapete sul genio folle dei Pink… - _lupo_pasini_ : RT @pilloledirock: 12 luglio 1986 i Queen salgono sul palco del Wembley Stadium davanti a una folla oceanica per tenere uno dei live più le… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT AC/DC, è stato pubblicato il primo sito ufficiale dedicato a #BonScott ?? Tutta la sua storia, i s… - Rapmaniacz : @New Rapform ristampa in vinile “Brava gente” dei @Lyricalz e “Rock the beatz” di @Dj Fede - mbonati63 : RT @pilloledirock: 12 luglio 1986 i Queen salgono sul palco del Wembley Stadium davanti a una folla oceanica per tenere uno dei live più le… -