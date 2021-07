Il rock dei The Zen Circus arriva al Flowers di Collegno, seconda tappa del nuovo tour (Di giovedì 8 luglio 2021) Appuntamento con il live torinese il 10 luglio. Bologna, Gardone Riviera, Pordenone e Milano sono già sold out Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Appuntamento con il live torinese il 10 luglio. Bologna, Gardone Riviera, Pordenone e Milano sono già sold out

Advertising

esseti181 : Syd Barrett era lontano dalle manie di perfezione dei futuri Pink Floyd, artefice di una psichedelia istintiva, con… - chjvrv : il prossimo concept dei ragazzi lo voglio come parcheggiatori abusivi di napoli, they would rock those outfits - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: 1997: Fuga da New York ha quarant'anni. Ho letto questo pezzo su @ilpost, è un bel pezzo ma c'è un però. Elvis, il re del r… - MauroGerva : 1997: Fuga da New York ha quarant'anni. Ho letto questo pezzo su @ilpost, è un bel pezzo ma c'è un però. Elvis, il… - SonoMaleducata : RT @RadioQuar: Buongiorno a tutt?!?? Tra mezz'ora suoniamo la sveglia con la selecta preparata da @RafBigCat che, per farci partire col pied… -