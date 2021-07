Il rock dei The Zen Circus arriva al Flowers di Collegno, seconda tappa del nuovo tour (Di giovedì 8 luglio 2021) Appuntamento con il live torinese il 10 luglio. Bologna, Gardone Riviera, Pordenone e Milano sono già sold out Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Appuntamento con il live torinese il 10 luglio. Bologna, Gardone Riviera, Pordenone e Milano sono già sold out

Advertising

SpotifyItaly : I '60 erano gli anni della British Invasion, il 2021 quello dell' #ITALIANINVASION. È tutto merito dei… - sgurzo76 : @lennysparrow Ti dò un nome che venne bocciato dalla mia band : I BOIA DEI NEOMELODICI . Molto Hard Rock . ?? - blackeyelinerxx : Tralasciando il fatto che veramente siete nati ieri perché il look androgino è sempre stata una cos abbastanza norm… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Ringo è on-air con @RevolverShow per due ore di puro rock. Oggi partiamo con Whip It dei @DEVO. N… - fcin1908it : Inter, Assemblea dei soci: questo il passaggio più importante. Lion Rock… -