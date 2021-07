Il rider bullizzato | la ragazza palpeggiata e quella cultura machista che fa ammalare alcuni tifosi

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 luglio 2021) In queste ore, sul web, stanno spuntando come funghi video inconcepibili difesteggiamenti per la vittoria dell’Italia nella semifinale degli Europei 2020. “Inconcepibili”, perché nessuno può giustificare, oltre alla quasi totale assenza di raziocinio nell’inutilizzo di mascherine e altre misure di sicurezza (qualcuno dirà che si tratta di scene all’aperto, ma data la distanza assente tra le persone sarebbe impossibile non contagiarsi se ci fossero asintomatici), la maleducazione, la strafottenza fino alla violenza. Gravi incidenti stradali a seguito di stupide acrobazie con le auto, vetture scosse e percosse in mezzo a sciami di, petardi ...