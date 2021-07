Il potere delle parole sul cervello dei nostri bambini! (Di giovedì 8 luglio 2021) Le parole sono uno dei principali strumenti che abbiamo a disposizione per crescere i nostri figli e determinare il loro stato d’animo e i loro comportamenti. Non sempre, però, l’impegno, le buone intenzioni e l’amore sono sufficienti: è fondamentale scegliere bene che cosa dire e che cosa evitare di dire! È importante sapere che ogni parola produce, nel cervello umano che la legge o la ascolta, diverse reazioni. Vediamo insieme un esempio pratico: proviamo a dire al nostro bambino la parola “elefante”. Ebbene, dopo averla sentita, il suo cervello inizierà a tradurla in una o più immagini. Questa parola infatti evoca non ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 luglio 2021) Lesono uno dei principali strumenti che abbiamo a disposizione per crescere ifigli e determinare il loro stato d’animo e i loro comportamenti. Non sempre, però, l’impegno, le buone intenzioni e l’amore sono sufficienti: è fondamentale scegliere bene che cosa dire e che cosa evitare di dire! È importante sapere che ogni parola produce, nelumano che la legge o la ascolta, diverse reazioni. Vediamo insieme un esempio pratico: proviamo a dire al nostro bambino la parola “elefante”. Ebbene, dopo averla sentita, il suoinizierà a tradurla in una o più immagini. Questa parola infatti evoca non ...

