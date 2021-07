Il pazzo pazzo video di Evra sotto la doccia che canta “Nessun dorma” e grida perché tifa Italia

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’nel cuore. L’ex calciatore della Juventus Patriceha voluto regalare un momento di pura e sana “follia”la, immortalandosi mentre si insapona ea squarciagola sulle note del “” della Turandot.il suo tifo per l’, sempre coerente e costante anche quando la Francia era ancora in corsa in questi campionati Europei. Poi i complimenti al gruppo guidato da Roberto Mancini e ai suoi “amici” che hanno condiviso lo spogliatoio bianconero con lui durante il suo triennio a Torino. Basta con ...

Advertising

Maurizi81919065 : @EmanuelitaL Guerra Pier parpiglia e poi il pazzo vuole mettere la chiamata di Pier e poi Giacomo a detto che Pier a salutato ely - Maurizi81919065 : Se io devo immaginare Malika cubalibre al gf ????datemi 2 schiaffi che e meglio????almeno fatemi entrare quel pazzo di Tommy????#prelemi - CarriaggioM : RT @levrierog: @beriapaolo @MeMeEsposito @PSchioppa @profgviesti @EZanchini @PediciniEu @mov24agosto @mara_carfagna @Pietrombusetta @svimez… - n1234nina : RT @Frances52779614: 'C'è solo una differenza tra un pazzo e me. Il pazzo pensa di essere sano di mente. Io so di essere pazzo.' Salv… - LaManu62 : RT @mentecritica: O spid, a CIE, o puk, l'ottipì, o cambio password, o pin e soreta, u carattere speciale, a maiuscola, i nummarielli, l'es… -

Ultime Notizie dalla rete : pazzo pazzo

Corriere dello Sport

'Sta facendo ile con lui diversi parlamentari', sospira un esponente grillino dell'ala governista. - - > Giustizia, i ministri M5S pronti a votare no in cdm: cabina di regia da Draghi Il ...Quella versione del Dio dell'Inganno è molto potente nelle illusioni, ne ha proiettata una abbastanza credibile da permettergli di scappare dal Titano. Cosa ne pensate di questi easter egg? ...Lo sponsor pagherà metà ingaggio. Simona Marchetti. Mancherebbero solo i dettagli al trasferimento di Mario Balotelli in Turchia e, nello specifico, all’Adana Demirspor, appena promosso nella massima ..."Buongiorno Italia! - esordisce il francese - la gente mi fa una domanda, Zio Pat, ora che non c'è più la Francia per che squadra tifi? Ragazzi, anche quando c'era la Francia, l'Italia è sempre nel ...