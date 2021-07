Il Movimento senza politica e progetto di società

(Di giovedì 8 luglio 2021) In questi giorni sembra proprio che lo scopo del5 stelle sia il5 stelle. Protagonisti e commentatori parlano del maggiore partito come se fosse una squadra di calcio. Occupandosi solo – in metafora – di allenatori, giocatori, regolamenti, e di chi sta con chi. Ma nessuno si chiede: qual è lo scopo del? Ilvive ancora nell’equivoco che “i nostri valori” riguardino solo la moralizzazione dellae il funzionamento dele del Parlamento. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Così l'astensione delsi trasforma in un sì. Ma quando il testo arriva in Consiglio dei ... 'Hanno chiuso un accordointerpellare l'assemblea dei gruppi'. Durante l'arco della giornata ...Se Mario Draghi porta a casa un risultato incerto fino all'ultimo, lo fa a spese del5 Stelle ,direzione e spaccato soprattutto per il destino della prescrizione, sua bandiera dagli ...Centinaia di persone convivono da decenni a contatto con la bomba ecologica. La consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e segretaria della Commissione regionale Ambiente, Maria Muscarà, non ...Giustizia, Consiglio dei ministri approva all’unanimità gli emendamenti al disegno di legge delega per l’efficienza del processo penale ...