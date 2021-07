Il miracolo del Milite ignoto. Politici unanimi (Di giovedì 8 luglio 2021) Può esserci un momento in cui il Parlamento è più avanti nei sentimenti patriottici rispetto a certi dibattiti a sinistra che presentano ancora la parata del 2 Giugno come un tributo al militarismo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Può esserci un momento in cui il Parlamento è più avanti nei sentimenti patriottici rispetto a certi dibattiti a sinistra che presentano ancora la parata del 2 Giugno come un tributo al militarismo

Advertising

vascorossi : 44 canzoni scelte per raccontare la storia di una vita dal 1977 ad oggi. Il mio personale miracolo rock… del secolo… - Daffodi37351887 : RT @GiusiSunflower: Un augurio speciale, a un anno dalla messa in onda di #SenÇalKapimi , va a lei. Eda, una madre, una ragazza dal valore… - cvldbreezee : RT @Giangia6: Ragazzi questa povera anima cerca finalmente pace. Purtroppo io ho già un cane molto anziano e non posso prenderlo. È in stal… - GravanoMarica : RT @Giangia6: Ragazzi questa povera anima cerca finalmente pace. Purtroppo io ho già un cane molto anziano e non posso prenderlo. È in stal… - deddymyall : RT @GiusiSunflower: Un augurio speciale, a un anno dalla messa in onda di #SenÇalKapimi , va a lei. Eda, una madre, una ragazza dal valore… -