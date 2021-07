Il ministro britannico: «Wembley grande focolaio? C’è sempre un margine di rischio nella vita» (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano dedica un’ampia pagina al rischio rappresentato dalle finali di Euro 2020 a Wembley. La variante Delta dilaga, soprattutto in Inghilterra. Ci sono focolai in Russia e a Copenaghen. I tifosi circolano in Europa e portano con sé il virus e l’aumento dei contagi. Il rischio è che lo stadio si trasformi in un grande focolaio, come avvenuto già a inizio pandemia per la partita dell’Atalanta contro il Valencia. Il quotidiano riporta le parole del ministro britannico delle Attività produttive Kwasi Kwarteng: “Penso che siamo in grado di gestire il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano dedica un’ampia pagina alrappresentato dalle finali di Euro 2020 a. La variante Delta dilaga, soprattutto in Inghilterra. Ci sono focolai in Russia e a Copenaghen. I tifosi circolano in Europa e portano con sé il virus e l’aumento dei contagi. Ilè che lo stadio si trasformi in un, come avvenuto già a inizio pandemia per la partita dell’Atalanta contro il Valencia. Il quotidiano riporta le parole deldelle Attività produttive Kwasi Kwarteng: “Penso che siamo in grado di gestire il ...

Advertising

napolista : Sul Fatto le parole di Kwasi Kwarteng: «Penso che siamo in grado di gestire il rischio. Sono fiducioso, ma non poss… - ElenaEG4A : 100 ricercatori firmano una lettera su @TheLancet chiedendo al primo ministro britannico @BorisJohnson di mantenere… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Europei, il governo britannico: il rischio di un focolaio di contagi, nell'ambito delle semifinali di stasera e della fin… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei, per ministro Gb c'è rischio focolaio contagi: (ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Il governo britan… - scafato : RT @Agenzia_Ansa: Europei, il governo britannico: il rischio di un focolaio di contagi, nell'ambito delle semifinali di stasera e della fin… -