Il Governo vuole ricucire con Arabia Saudita ed Emirati: via il divieto di vendere armi per la guerra in Yemen (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Governo italiano ha deciso di eliminare la clausola cosiddetta “end-user certificate” rafforzata sulla vendita di armi verso i due Paesi del Golfo, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Nonostante la decisione non riguardi l’export di bombe che potrebbero essere utilizzate nella guerra in Yemen, di fatto la clausola impegna tutto il resto degli armamenti e sistemi esportabili nei due Paesi. Se dunque l’export di bombe resta bloccato, a cosa serve questa modifica? Eliminare un ostacolo alla vendita di armi di altro tipo che saranno così utilizzabili nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilitaliano ha deciso di eliminare la clausola cosiddetta “end-user certificate” rafforzata sulla vendita diverso i due Paesi del Golfo,edArabi. Nonostante la decisione non riguardi l’export di bombe che potrebbero essere utilizzate nellain, di fatto la clausola impegna tutto il resto degli armamenti e sistemi esportabili nei due Paesi. Se dunque l’export di bombe resta bloccato, a cosa serve questa modifica? Eliminare un ostacolo alla vendita didi altro tipo che saranno così utilizzabili nel ...

