Il Garante della Privacy ha multato Glovo per aver violato i diritti dei riders (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Garante per la Privacy ha sanzionato Foodinho, del gruppo Glovo, per discriminazioni basate su un algoritmo Continuano le segnalazioni di illeciti ai danni dei riders. I lavoratori impegnati in consegne a domicilio vivono costantemente sotto scacco dell’azienda, o meglio, di un algoritmo costituito dalle multinazionali per controllare tempi di lavoro, efficacia e feedback dei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilper laha sanzionato Foodinho, del gruppo, per discriminazioni basate su un algoritmo Continuano le segnalazioni di illeciti ai danni dei. I lavoratori impegnati in consegne a domicilio vivono costantemente sotto scacco dell’azienda, o meglio, di un algoritmo costituito dalle multinazionali per controllare tempi di lavoro, efficacia e feedback dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ladyonorato : Importante intervista alla Vicepresidente del Garante della Privacy @GCerrinaFeroni a pag. 8 de #LaVerità di oggi. - Tg3web : Dalle carte dell'inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere emergono i tentativi di sviare le i… - MarcelloArresto : RT @NFratoianni: Non si può accettare che su #ddlZan si dica che sarà ‘caos contronatura’ o ipotizzare ‘sesso fra esseri umani ed animali’… - maurizioTotti : RT @NFratoianni: Non si può accettare che su #ddlZan si dica che sarà ‘caos contronatura’ o ipotizzare ‘sesso fra esseri umani ed animali’… - brongosalvatore : RT @SI_sinistra: «Col #ddlZan sesso anche con animali e cose»: le parole della Garante per l’infanzia in #Umbria diventano un caso nazional… -