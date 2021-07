“Il fumo ci ha portato via Raffaella Carrà con 10 anni d’anticipo”, parla il Prof. Mangiaracina (Di giovedì 8 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà è una ferita aperta che non si rimargina. Sulla sua terribile dipartita ha apProfondito la questione il Prof. Giacomo Mangiaracina, medico chirurgo, docente di Salute pubblica all’Università La Sapienza, Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione, fondatore e Presidente della Società Italiana di Tabaccologia. Le cause della morte di Raffaella Carrà:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 luglio 2021) La morte diè una ferita aperta che non si rimargina. Sulla sua terribile dipartita ha apondito la questione il. Giacomo, medico chirurgo, docente di Salute pubblica all’Università La Sapienza, Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione, fondatore e Presidente della Società Italiana di Tabaccologia. Le cause della morte di:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

