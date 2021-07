Il cartello tedesco - Volkswagen e BMW multate dallAntitrust per 875 milioni di euro (Di giovedì 8 luglio 2021) L'inchiesta sul cartello dalle case automobilistiche tedesche, accordatesi per condividere decisioni strategiche e tecniche per la riduzione delle emissioni inquinanti, è giunta a una conclusione. L'Antitrust europeo, infatti, ha multato la Volkswagen e la BMW per un totale di 875 milioni di euro, accusandole di aver "ostacolato lo sviluppo di tecnologie di contenimento delle emissioni". Il gruppo Daimler, parte dello stesso accordo, è stato invece graziato per averne denunciato l'esistenza. Quattro anni fa la prima denuncia. Lo scandalo del cartello tedesco inizia nel ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 luglio 2021) L'inchiesta suldalle case automobilistiche tedesche, accordatesi per condividere decisioni strategiche e tecniche per la riduzione delle emissioni inquinanti, è giunta a una conclusione. L'Antitrustpeo, infatti, ha multato lae la BMW per un totale di 875di, accusandole di aver "ostacolato lo sviluppo di tecnologie di contenimento delle emissioni". Il gruppo Daimler, parte dello stesso accordo, è stato invece graziato per averne denunciato l'esistenza. Quattro anni fa la prima denuncia. Lo scandalo delinizia nel ...

