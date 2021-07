"Il cane ha leccato le polpette". Impensabile Raffella Carrà, l'amica rivela il più "perfido" degli scherzi: il mito che non conoscevamo (Di giovedì 8 luglio 2021) Per celebrare Raffaella Carrà, regina della tv italiana scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni, il settimanale Oggi esce in edicola con un numero speciale, 15 pagine tutte dedicate a lei. E in queste pagine, ecco la testimonianza di Marinetta Saglio, amica intima e da più di trent'anni la ritrattista di fiducia dell'icona del piccolo schermo. E intervistata dal rotocalco, si spende in aneddoti divertenti. Compresa l'unica volta in cui riuscì a spettinarle il mitico caschetto. "Una volta la pregai: Raffaè, fammi togliere uno sfizio. Misi un ventilatore che le scompigliò i capelli, e ne venne fuori una foto spettinata in cui lei non guarda in camera. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Per celebrare Raffaella, regina della tv italiana scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni, il settimanale Oggi esce in edicola con un numero speciale, 15 pagine tutte dedicate a lei. E in queste pagine, ecco la testimonianza di Marinetta Saglio,intima e da più di trent'anni la ritrattista di fiducia dell'icona del piccolo schermo. E intervistata dal rotocalco, si spende in aneddoti divertenti. Compresa l'unica volta in cui riuscì a spettinarle il mitico caschetto. "Una volta la pregai: Raffaè, fammi togliere uno sfizio. Misi un ventilatore che le scompigliò i capelli, e ne venne fuori una foto spettinata in cui lei non guarda in camera. ...

