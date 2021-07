I ristoratori italiani denunciano la Cina per i danni del Covid: citato in giudizio il Ministro della Sanità cinese (Di giovedì 8 luglio 2021) I ristoratori italiani denunciano la Cina per i danni del Covid. No, non è uno scherzo: il Movimento imprese ospitalità cita in giudizio il Ministro della Sanità cinese per i danni causati dal ritardato allarme al mondo dell’epidemia esplosa a Wuhan. Paolo Bianchini, presidente nazionale di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilaper idel. No, non è uno scherzo: il Movimento imprese ospitalità cita inilper icausati dal ritardato allarme al mondo dell’epidemia esplosa a Wuhan. Paolo Bianchini, presidente nazionale di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, è intervenuto ai microfonitrasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su ...

Advertising

CorriereCitta : I ristoratori italiani denunciano la Cina per i danni del Covid: citato in giudizio il Ministro della Sanità cinese - secolotrentino : Covid. Ristoratori italiani fanno causa alla Cina: “Non è un gioco né uno scherzo, i danni economici sono stati ing… - KinmenQuemoy : #Covid, i ristoratori italiani denunciano la #Cina per danni: «è mancata la tempestività di comunicazione» htt... - giacDomenico : Ristoratori italiani denunciano la Cina - genovesergio76 : Ristoratori italiani denunciano la Cina -