I Marvel Studios e DC Films non saranno presenti al Comic-Con@Home 2021

Marvel Studios e Warner Bros. DC Films non saranno presenti all'edizione virtuale del Comic-Con@Home 2021, prevista dal 23 al 25 luglio. Marvel Studios e Warner Bros DC Films non parteciperanno al Comic-Con@Home 2021, edizione virtuale del San Diego Comic-Con al via nelle prossime settimane. La notizia che getterà nel panico i fan della convention è stata appena lanciata da Deadline, che non specifica i motivi di tale scelta.

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Studios Marvel, svolta in arrivo per la comunità LGBTQ: Ma "non sarà politically correct" Faranno molto parlare le dichiarazioni della vice presidente dei Marvel Studios , Victoria Alonso . La stessa che pochi giorni fa era tornata a parlare della rappresentazione maschilista di Vedova Nera in Iron Man 2 , ora ha toccato un tema introdotto ufficialmente ...

Cosa sappiamo del film su Black Widow: trama, cast e uscita del prequel ... Dopo gli avvenimenti di Avengers Endgame , era impensabile riportare la Vedova Nera sul grande schermo con un film sequel, quindi i Marvel Studios hanno pensato di parlare del suo passato, ancora ...

Loki 1x05: i Marvel Studios rilasciano un'Anteprima del nuovo Episodio

Thor: Love and Thunder, Taika Waititi spiega in cosa sarà diverso da Ragnarok L’uscita nelle sale è fissata invece al 6 maggio 2022. Taika Waititi tornerà alla regia di un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok, così come Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprenderanno i ...

