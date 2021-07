I due palloni in campo al momento dell’azione che ha portato al rigore per l’Inghilterra | VIDEO (Di giovedì 8 luglio 2021) Una vittoria sofferta arrivata solamente ai tempi supplementari, con annesse polemiche. Così l’Inghilterra di Gareth Southgate ha ottenuto il pass per la finale di Euro 2020 contro l’Italia. Un successo “macchiato” da un paio di decisioni arbitrali rivedibili (per usare un eufemismo) che hanno reso il minuto 104 decisivo. Il grande protagonista è stato l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling che si è procurato un calcio di rigore (prima sbagliato, poi ribadito in rete da Harry Kane) a dir poco generoso. Ma quell’azione che ha portato al tiro dagli 11 metri è viziata da un altro episodio contestatissimo. Ok, finale #EURO2020 #Eng ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Una vittoria sofferta arrivata solamente ai tempi supplementari, con annesse polemiche. Cosìdi Gareth Southgate ha ottenuto il pass per la finale di Euro 2020 contro l’Italia. Un successo “macchiato” da un paio di decisioni arbitrali rivedibili (per usare un eufemismo) che hanno reso il minuto 104 decisivo. Il grande protagonista è stato l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling che si è procurato un calcio di(prima sbagliato, poi ribadito in rete da Harry Kane) a dir poco generoso. Ma quell’azione che haal tiro dagli 11 metri è viziata da un altro episodio contestatissimo. Ok, finale #EURO2020 #Eng ...

PBPcalcio : Un rigore senza contatto e con un'azione che si sviluppa con due palloni in campo. E il #VAR muto. #Euro2020 - OptaPaolo : 8 - #Jorginho ???? ha intercettato ben 8 palloni nella sfida contro la Spagna, record per un giocatore in un singolo… - fanpage : Due palloni in campo ma l'arbitro lascia continuare l'azione, poi il Rigore 'generoso' concesso a Sterling… - albertfinz : RT @abboapk: Ed ora tutti i commentatori inglesi che attaccavano Immobile dove sono? Due palloni in campo poco prima del penalty e Sterling… - g_f_ita : RT @EnricoTurcato: La roba dei due palloni in campo va oltre la vergogna. Questa è malafede. Con telecamere, replay e VAR era impossibile n… -